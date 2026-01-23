23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कांकेर

Breaking News: तेज रफ्तार का कहर जारी… स्कॉर्पियो-बोलेरो की भिड़ंत में 13 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

Road Accident: कांकेर जिले में लगातार हो रहे हादसे इस अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर जिले में दो भीषण सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।

less than 1 minute read
कांकेर

image

Khyati Parihar

Jan 23, 2026

NH-30 पर भीषण हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

NH-30 पर भीषण हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Breaking News: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो रही है। कांकेर जिले में लगातार हो रहे हादसे इस अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर जिले में दो भीषण सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।

तीन लोगों की मौके पर ही मौत

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कांकेर जिले के नेशनल हाईवे-30 पर दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच आमने-सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा।

13 लोग घायल

इसी कड़ी में आज एक और बड़ी दुर्घटना घटित हुई। नेशनल हाईवे-30 पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने देर रात करीब1:30 बजे स्कॉर्पियो और बोलेरो वाहन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

फलों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरा

वहीं, कांकेर थाना क्षेत्र के ग्राम तेलगरा में भी देर रात एक और हादसा हुआ। फलों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Published on:

23 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Breaking News: तेज रफ्तार का कहर जारी… स्कॉर्पियो-बोलेरो की भिड़ंत में 13 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

कांकेर

छत्तीसगढ़

