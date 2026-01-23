Breaking News: तेज रफ्तार का कहर जारी… स्कॉर्पियो-बोलेरो की भिड़ंत में 13 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

इसी कड़ी में आज एक और बड़ी दुर्घटना घटित हुई। नेशनल हाईवे-30 पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने देर रात करीब1:30 बजे स्कॉर्पियो और बोलेरो वाहन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।