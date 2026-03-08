8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG News: लिफ्ट देकर महिला से छेड़छाड़, विरोध पर चलती कार से फेंका, एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

CG News: भानुप्रतापपुर जिले में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Shradha Jaiswal

Mar 08, 2026

लिफ्ट देकर महिला से छेड़छाड़, विरोध पर चलती कार से फेंका, एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार(photo-patrika)

लिफ्ट देकर महिला से छेड़छाड़, विरोध पर चलती कार से फेंका, एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर जिले में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। कांकेर से भानुप्रतापपुर लौट रही एक महिला को लिफ्ट देने के बाद कार में सवार दो युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की।

महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपियों ने उसे चलती कार से नीचे फेंक दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मामला कोरर थाना क्षेत्र का है।

CG News: इलाज कराने कांकेर गई थी महिला

मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला शनिवार को अपने इलाज के लिए कांकेर गई थी। शाम को भानुप्रतापपुर लौटने के लिए वह माकड़ी तिराहा पर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक ईको कार वहां पहुंची, जिसमें महिला सहित तीन यात्री सवार हो गए।

रास्ते में दो यात्री उतरते ही शुरू की छेड़छाड़

बताया जा रहा है कि भानुप्रतापपुर से करीब 15 किलोमीटर पहले कार में सवार दो यात्री उतर गए। इसके बाद महिला को अकेला पाकर कार में मौजूद दोनों आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने इसका विरोध करते हुए खुद को बचाने की कोशिश की। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी और शोर मचाने लगी।

चलती कार से नीचे फेंककर फरार

जब कार भानबेड़ा के पास पहुंची तो आरोपियों ने महिला को चलती कार से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को भानबेड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी।

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा

सूचना मिलते ही भानुप्रतापपुर थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख ने जिले के सभी थानों को अलर्ट करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध कार हटकर्रा इलाके में देखी गई है। सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के चलते उन्हें पकड़ लिया गया।

एक आरोपी नाबालिग, चोरी की निकली कार

कोरर पुलिस ने मामले में आरोपी हरेंद्र पोया निवासी हरनपुरी थाना कोरर और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने इस कार को धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र से चोरी किया था। कार चोरी के मामले में धमतरी पुलिस भी जांच के लिए कोरर पहुंच गई है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 04:31 pm

Published on:

08 Mar 2026 04:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: लिफ्ट देकर महिला से छेड़छाड़, विरोध पर चलती कार से फेंका, एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

यहां पहली बार गांव पहुंचीं विधायक सावित्री मंडावी, 6.50 लाख के सामुदायिक भवन की घोषणा, भावुक हुए लोग

यहां पहली बार गांव पहुंचीं विधायक सावित्री मंडावी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कांकेर

Cricket Match: विजेता टीम को मिला बकरा और 20 हजार रुपए नगद, उपविजेता के हाथ आया बड़ा सुअर

Cricket Match in kanker
कांकेर

CG News: महिला के शव को ‘दो गज जमीन’ भी नसीब नहीं, 5 ​दिन से पड़ा है फ्रीजर में..

woman dead body
कांकेर

Kanker-Narayanpur IED: कांकेर-नारायणपुर सीमा पर प्रेशर कुकर IED बरामद, सुरक्षाबलों ने किया नष्ट, देखें Video

नक्सलियों की साजिश नाकाम (photo source- Patrika)
कांकेर

छुट्टी पर घर लौट रहा ITBP जवान लापता! रहस्यमय तरीके से गायब

छुट्टी पर घर लौट रहा ITBP जवान लापता! रहस्यमय तरीके से गायब, जांच में जुटी पुलिस...(photo-patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.