CG News: लिफ्ट देकर महिला से छेड़छाड़, विरोध पर चलती कार से फेंका, एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

कोरर पुलिस ने मामले में आरोपी हरेंद्र पोया निवासी हरनपुरी थाना कोरर और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने इस कार को धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र से चोरी किया था। कार चोरी के मामले में धमतरी पुलिस भी जांच के लिए कोरर पहुंच गई है।