Cricket Match: विजेता टीम को मिला बकरा और 20 हजार रुपए नगद, उपविजेता के हाथ आया बड़ा सुअर

प्रतियोगिता का सबसे अनोखा आकर्षण पुरस्कार रहा। प्रथम पुरस्कार में 20 हजार रुपए नकद के साथ एक बड़ा बकरा और द्वितीय पुरस्कार में 15 हजार रुपए नकद के साथ एक बड़ा सुअर रखा गया था। यह अनोखा पुरस्कार खिलाडिय़ों और दर्शकों के लिए विशेष रोमांच और उत्साह का कारण बना। खिलाड़ियों ने इन पुरस्कारों को पाकर खुशी और गर्व व्यक्त किया। व्यक्तिगत पुरस्कारों में बेलगाल के हरेश दीवान को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए ‘मैन ऑफ द सीरीज’ से नवाजा गया। फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पी. व्ही. 63 के कमल विश्वास को ‘मैन ऑफ द मैच’ तथा प्रशंजीत देवनाथ को ‘बेस्ट बैट्समैन’ का पुरस्कार मिला।