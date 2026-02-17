New Bank Branch: इस जिले में 31 मार्च तक खुलेंगी 5 नई बैंक शाखाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार

इन सभी शाखाओं को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रारंभ करने के लिए संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने निर्देशित किया है। नए बैंक खुलने से दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए बैंकों के लिए आवश्यक भवन, विद्युत, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने संबंधित जनपद सीईओ को भी आवश्यक समन्वय कर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।