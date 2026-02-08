लौह अयस्क से भरे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, 50 मीटर तक घसीटता ले गया, फिर… मौके पर मौत

टक्कर के बाद हालात बेहद भयावह हो गए। एक युवक ट्रक के नीचे फंस गया, जबकि दूसरा युवक ट्रक के पिछले पहियों के नीचे दब गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक बाइक को लगभग 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरा युवक गंभीर हालत में था, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।