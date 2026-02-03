CG News: अटल स्मृति में शराबखोरी पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद FIR, देखें CCTV फुटेज

CG News: शारदा महिला समिति पी.व्ही. 25 रामकृष्णपुर का कहना है कि इस तरह की हरकतों से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति का अपमान हुआ है। समिति की ओर से पखांजूर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।