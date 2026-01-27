CG News: बड़ी सौगात: इस जिले में दो सड़कों के लिए 34.87 करोड़ स्वीकृत, आवागमन होगा आसान

CG News: छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के विशेष अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति जारी की गई है। इसी कड़ी में रजत जयंती के विशेष मौके पर क्षेत्रीय लोगों का आवागमन सुगम बनाने के लिए कांकेर जिले की दो सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 34 करोड़ 87 लाख 04 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।