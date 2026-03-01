यहां पहली बार गांव पहुंचीं विधायक सावित्री मंडावी, 6.50 लाख के सामुदायिक भवन की घोषणा, भावुक हुए लोग

CG News: कांकेर जिले के अति सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित कोड़े पंचायत के सुभानी खेड़ेगांव में आजादी के बाद पहली बार विधायक सावित्री मंडावी का दौरा हुआ। ग्रामीण उनके आगमन पर अत्यंत उत्साहित और भावुक हो उठे। नदी-नालों और कठिन रास्तों से घिरे इस क्षेत्र में अब तक न कोई विधायक और न कोई सांसद पहुंचा था। ग्रामीणों ने इसे अपने गांव के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण बताया और उत्सव की तरह स्वागत किया।