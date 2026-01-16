CG News: एक्स-रे के बाद डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में… इस जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात, विधायक की पहल

विधायक रिकेश सेन ने बताया कि प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन अधिकतम पांच मरीजों को डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विधायक कार्यालय, जीरो रोड शांति नगर से संपर्क कर एक रुपये का टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों से अनुबंध के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में डायलिसिस का खर्च प्रति सत्र 3 से 4 हजार रुपये तक होता है, जो कई परिवारों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाता है।