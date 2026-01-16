16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: एक्स-रे के बाद डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में… इस जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात, विधायक की पहल

CG News: अब जरूरतमंद मरीजों को मात्र एक रुपए में डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस पहल से किडनी रोग से पीडि़त गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 16, 2026

डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में (फोटो सोर्स- iStock)

डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में (फोटो सोर्स- iStock)

CG News: मकर संक्रांति के अवसर पर एक रुपए में एक्स-रे सेवा की शुरुआत के बाद वैशाली नगर विधानसभा के नागरिकों को विधायक रिकेश सेन ने एक और बड़ी सौगात दी है। अब जरूरतमंद मरीजों को मात्र एक रुपए में डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस पहल से किडनी रोग से पीडि़त गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

विधायक रिकेश सेन ने बताया कि प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन अधिकतम पांच मरीजों को डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विधायक कार्यालय, जीरो रोड शांति नगर से संपर्क कर एक रुपये का टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों से अनुबंध के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में डायलिसिस का खर्च प्रति सत्र 3 से 4 हजार रुपये तक होता है, जो कई परिवारों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाता है।

सेन ने बताया कि लगभग दो लाख से अधिक आबादी वाली वैशाली नगर विधानसभा में फ्री ब्लड टेस्ट (ब्लड सैंपल से 31 तरह की जांच), एक रुपये में एक्स-रे और अब डायलिसिस जैसी सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्थानीय लोगों में खुशी

स्थानीय लोगों का कहना है कि एक रुपए में डायलिसिस केवल योजना नहीं, बल्कि जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन की डोर है। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण इलाज टालने वाले मरीजों को नई उम्मीद मिली है और इसे क्षेत्र के लिए एक मॉडल स्वास्थ्य पहल के रूप में देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 05:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: एक्स-रे के बाद डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में… इस जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात, विधायक की पहल

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai News: एक्स-रे सहित डायलिसिस अब सिर्फ 1 रूपये में, विधायक ने किया नई सेवा का शुभारंभ

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)
भिलाई

सरकारी कर्मचारियों को झटका! चोरी छिपे वेतन से काट लिए 5 करोड़ रुपए, अब हुआ बड़ा खुलासा

CG News,
भिलाई

बीयर की बोतल को लेकर TI और बर्खास्त आरक्षक में जमकर मारपीट, गोली चलने की खबर! मची खलबली

CG Police news
भिलाई

हादसे से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर पिता को किया था याद, आधी रात सड़क पर थम गई बेटे की सांसें

आधी रात सड़क पर थम गई बेटे की सांसें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG Police Transfer: 11 पुलिसकर्मियों का तबादला, आदेश जारी

76 पुलिसकर्मियों का तबादला (Patrika - Photo)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.