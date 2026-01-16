CG News: एक्स-रे के बाद डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में… इस जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात, विधायक की पहल

डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में (फोटो सोर्स- iStock)
CG News: मकर संक्रांति के अवसर पर एक रुपए में एक्स-रे सेवा की शुरुआत के बाद वैशाली नगर विधानसभा के नागरिकों को विधायक रिकेश सेन ने एक और बड़ी सौगात दी है। अब जरूरतमंद मरीजों को मात्र एक रुपए में डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस पहल से किडनी रोग से पीडि़त गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
विधायक रिकेश सेन ने बताया कि प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन अधिकतम पांच मरीजों को डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विधायक कार्यालय, जीरो रोड शांति नगर से संपर्क कर एक रुपये का टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों से अनुबंध के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में डायलिसिस का खर्च प्रति सत्र 3 से 4 हजार रुपये तक होता है, जो कई परिवारों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाता है।
सेन ने बताया कि लगभग दो लाख से अधिक आबादी वाली वैशाली नगर विधानसभा में फ्री ब्लड टेस्ट (ब्लड सैंपल से 31 तरह की जांच), एक रुपये में एक्स-रे और अब डायलिसिस जैसी सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि एक रुपए में डायलिसिस केवल योजना नहीं, बल्कि जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन की डोर है। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण इलाज टालने वाले मरीजों को नई उम्मीद मिली है और इसे क्षेत्र के लिए एक मॉडल स्वास्थ्य पहल के रूप में देखा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग