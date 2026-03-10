CG Weather Update: मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का कहर, इस जिले में पारा 38.9 डिग्री पर पहुंचा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल मार्च में दुर्ग का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जबकि अप्रैल की शुरुआत में यह 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस था। इस बार मार्च की शुरुआत में ही अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहे हैं, जिससे दोपहर के समय चुभने वाली गर्मी महसूस होने लगी है। हालांकि फिलहाल उमस नहीं है, लेकिन घरों और दफ्तरों के भीतर गर्मी बढ़ने लगी है। लोगों ने कूलर और एसी की मरम्मत और व्यवस्था शुरू कर दी है।