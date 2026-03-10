10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Weather Update: मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का कहर, इस जिले में पारा 38.9 डिग्री पर पहुंचा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Weather Update: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। दुर्ग सहित आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने के कारण धूप तेज महसूस हो रही है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Mar 10, 2026

मार्च में ही मई जैसी गर्मी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

मार्च में ही मई जैसी गर्मी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CG Weather Update: दुर्ग जिले में गर्मी ने समय से पहले ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मार्च के सामान्य तापमान से करीब चार डिग्री अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन से चार दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में मार्च के मध्य तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। रात का न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण दिन में तेज धूप और गर्म हवा का असर महसूस होने लगा है।

पिछले साल से भी तेज गर्मी की शुरुआत

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल मार्च में दुर्ग का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जबकि अप्रैल की शुरुआत में यह 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस था। इस बार मार्च की शुरुआत में ही अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहे हैं, जिससे दोपहर के समय चुभने वाली गर्मी महसूस होने लगी है। हालांकि फिलहाल उमस नहीं है, लेकिन घरों और दफ्तरों के भीतर गर्मी बढ़ने लगी है। लोगों ने कूलर और एसी की मरम्मत और व्यवस्था शुरू कर दी है।

आसमान साफ, इसलिए तेज महसूस हो रही धूप

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। दुर्ग सहित आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने के कारण धूप तेज महसूस हो रही है। सुबह के समय 56 प्रतिशत आद्र्रता दर्ज की गई, जो शाम तक घटकर करीब 37 प्रतिशत रह जाती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक बना रह सकता है, जिसका असर दुर्ग जिले में भी देखने को मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 05:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Weather Update: मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का कहर, इस जिले में पारा 38.9 डिग्री पर पहुंचा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Opium Case: चार ट्रैक्टर में भरकर मालखाने भेजे गए 7.88 करोड़ के अफीम के पौधे, BSP में होगा नष्टीकरण

CG Opium farming case in bhilai durg
भिलाई

CG Opium Case: अवैध अफीम मामले में चौंकाने वाला खुलासा, खेती के लिए आरोपियों ने अपनाया था स्मार्ट फार्मिंग’ मॉडल

CG Opium Case: अवैध अफीम मामले में चौंकाने वाला खुलासा, खेती के लिए आरोपियों ने अपनाया था स्मार्ट फार्मिंग’ मॉडल
भिलाई

सीएसवीटीयू में इस सत्र से माइनर डिग्री की शुरुआत, इन छात्रों को मिलेगा डबल स्किल का मौका, जानें कैसे?

सीएसवीटीयू (photo source- Patrika)
भिलाई

Bhilai News: गेट की तैयारी के लिए मुफ्त स्टडी मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलेगा ऑनलाइन कोचिंग

Bhilai News: गेट की तैयारी के लिए मुफ्त स्टडी मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलेगा ऑनलाइन कोचिंग
भिलाई

5 एकड़ 62 डिसमिल में फैले अफीम की खेत में चला बुलडोजर, 360 डिग्री कैमरे से करता था फसल की निगरानी

5 एकड़ 62 डिसमिल में फैले अफीम की खेत में चला बुलडोजर, 360 डिग्री कैमरे से करता था फसल की निगरानी
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.