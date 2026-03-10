CG Opium Case: अवैध अफीम मामले में चौंकाने वाला खुलासा, खेती के लिए आरोपियों ने अपनाया था स्मार्ट फार्मिंग’ मॉडल

जानकारी के मुताबिक शिवनाथ नदी के किनारे स्थित खेतों का चयन सोच-समझकर किया गया था। यहां की रेतीली (सैंडी) मिट्टी और ठंडा वातावरण अफीम की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। वहीं गांव से दूर होने के कारण इस स्थान पर लोगों की आवाजाही भी कम रहती है, जिससे खेती को छिपाकर करना आसान हो जाता है।