लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ फोन, ई-चालान के फर्जी link से ट्रेन मैनेजर के खाते से 2.85 लाख पार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में साइबर ठगों ने ई-चालान के नाम पर एक ट्रेन मैनेजर को ठगी का शिकार बना लिया। फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही ठगों ने उनका मोबाइल और ई-मेल हैक कर लिया और महज 11 मिनट में उनके खाते से 2.85 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित को जब तक ठगी का पता चलता, तब तक खाते से पैसे निकल चुके थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है।