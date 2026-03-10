10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ फोन, ई-चालान के फर्जी link से ट्रेन मैनेजर के खाते से 2.85 लाख पार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में साइबर ठगों ने ई-चालान के नाम पर एक ट्रेन मैनेजर को ठगी का शिकार बना लिया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 10, 2026

लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ फोन, ई-चालान के फर्जी link से ट्रेन मैनेजर के खाते से 2.85 लाख पार(photo-patrika)

लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ फोन, ई-चालान के फर्जी link से ट्रेन मैनेजर के खाते से 2.85 लाख पार(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में साइबर ठगों ने ई-चालान के नाम पर एक ट्रेन मैनेजर को ठगी का शिकार बना लिया। फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही ठगों ने उनका मोबाइल और ई-मेल हैक कर लिया और महज 11 मिनट में उनके खाते से 2.85 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित को जब तक ठगी का पता चलता, तब तक खाते से पैसे निकल चुके थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है।

CG Fraud News: ई-चालान का मैसेज भेजकर जाल में फंसाया

तोरवा के सांई भूमि कॉलोनी निवासी विवेक कुमार बिलासपुर रेलवे कंट्रोल रूम में ट्रेन मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। 7 मार्च की रात करीब 8:50 बजे उनके मोबाइल पर ओवर स्पीडिंग के नाम पर ई-चालान का एक मैसेज आया। मैसेज में दिए गए लिंक पर जब उन्होंने चालान की जानकारी देखने के लिए क्लिक किया तो उसमें कोई राशि नहीं दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने लिंक बंद कर दिया, लेकिन तब तक साइबर ठग उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर चुके थे।

11 मिनट में चार ट्रांजेक्शन कर निकाले पैसे

इसके बाद 8 मार्च की रात 2:46 बजे ठगों ने विवेक के आईसीआईसीआई बैंक से लिंक अमेजन पे क्रेडिट कार्ड के जरिए चार ट्रांजेक्शन किए। दो ट्रांजेक्शन 75-75 हजार रुपये के, तीसरा 70 हजार रुपये और चौथा 65 हजार रुपये का किया गया। इस तरह कुल 2.85 लाख रुपये म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए।

मैसेज न मिले इसलिए बदली ई-मेल आईडी

ठगों ने चालाकी दिखाते हुए विवेक की असली ई-मेल आईडी को बदलकर अपनी फर्जी ई-मेल आईडी लिंक कर दी, ताकि ट्रांजेक्शन से संबंधित अलर्ट उन्हें न मिल सकें और ठगी की जानकारी तुरंत न हो पाए।

पुलिस और साइबर सेल कर रही जांच

ठगी का पता चलने पर विवेक ने तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन और तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 01:55 pm

Published on:

10 Mar 2026 01:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ फोन, ई-चालान के फर्जी link से ट्रेन मैनेजर के खाते से 2.85 लाख पार

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Transfer List: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर समेत 14 तहसीलदारों का ट्रांसफर

ट्रांसफर आदेश (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Transfer News: बड़ा फेरबदल, एक साथ 14 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

Transfer (photo-patrika)
बिलासपुर

CG High Court: नहीं थम रहा धमकियों का सिलसिला, अब बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

CG High Court: नहीं थम रहा धमकियों का सिलसिला, अब बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिलासपुर

बेटियों के सामने पत्नी की बेरहमी से हत्या, पैर से गला दबाया, चेहरे पर कई वार कर सिर पटका… जानें क्या थी वजह

Crime News
बिलासपुर

CG News: खाना खाते ही बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत, पूरे गांव में मचा हड़कंप

CG News: खाना खाते ही बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत, पूरे गांव में मचा हड़कंप
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.