MLA भावना बोहरा ने विधानसभा में उठाए किसानों, पेंशनधारकों और पोषण से जुड़े अहम मुद्दे… क्षयकारी बच्चों की स्थिति पर भी जताई चिंता

धान खरीदी को लेकर विधायक बोहरा ने पूछा कि 15 नवंबर 2025 से शुरू हुई राज्य की धान खरीदी नीति के तहत कुल कितना धान खरीदा गया और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने लिखित उत्तर में बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक राज्य में कुल 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। किसानों को धान कॉमन के लिए 2369 रुपए और ग्रेड-ए धान के लिए 2389 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। साथ ही सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए चेकपोस्ट स्थापित कर कार्रवाई की जा रही है।