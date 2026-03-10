CG Corruption Case: नगर पालिका के तत्कालीन CMO पर FIR दर्ज, 20 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी उजागर

जानकारी के मुताबिक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने जून 2025 में इस मामले की जांच की थी। जांच के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत दवाओं की खरीदी, वितरण और भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जिससे शासन को करीब 20 लाख 80 हजार 380 रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में वर्मा के वेतन से राशि की वसूली करने के लिए भी पत्र जारी किया गया था। बाद में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की।