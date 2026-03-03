जनगणना 2027 की तैयारियां तेज! 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगी टीम

Census Preparation 2026: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में देशव्यापी जनगणना 2027 के मद्देनजऱ कबीरधाम जिला में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में पहले चरण की कार्ययोजना के तहत 1 से 30 मई 2026 तक सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों की गणना की जाएगी। इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला मुख्यालय में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।