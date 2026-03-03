3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

जनगणना 2027 की तैयारियां तेज! 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगी टीम

Census Preparation 2026: भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में पहले चरण की कार्ययोजना के तहत 1 से 30 मई 2026 तक सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों की गणना की जाएगी।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Mar 03, 2026

जनगणना 2027 की तैयारियां तेज! 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगी टीम(photo-patrika)

जनगणना 2027 की तैयारियां तेज! 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगी टीम(photo-patrika)

Census Preparation 2026: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में देशव्यापी जनगणना 2027 के मद्देनजऱ कबीरधाम जिला में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में पहले चरण की कार्ययोजना के तहत 1 से 30 मई 2026 तक सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों की गणना की जाएगी। इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला मुख्यालय में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

Census Preparation 2026: प्रशासन ने कसी कमर

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण में जनगणना कार्य से जुड़े राजस्व एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को विधिवत मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी गोपाल वर्मा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता और सजगता से पूर्ण करें तथा विषय की व्यावहारिक समझ विकसित करें। उन्होंने प्रशिक्षकों से भी कहा कि सत्र को संवादात्मक बनाएं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंकाओं का समाधान करें, ताकि मैदानी स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

विशेषज्ञों ने समझाई रूपरेखा, तकनीकी पहलू

जनगणना निदेशालय रायपुर से आए मास्टर ट्रेनर्स कविंद्र कुमार रंगारी व आशीष मिश्रा ने जनगणना की रूपरेखा, उद्देश्य और व्यापकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में भवनए मकान और परिवार की परिभाषाए प्रपत्रों की प्रविष्टिए आंकड़ों की शुद्धता और समयबद्ध क्रियान्वयन जैसे तकनीकी बिंदुओं को स्पष्ट किया गया।

अधिकारियों को यह भी बताया गया कि मकान गणना के दौरान प्रत्येक संरचना का पृथक-पृथक सत्यापन किया जाएगा, जिससे आगामी मुख्य जनगणना के लिए सटीक आधार तैयार हो सके।

व्यावहारिक अभ्यास कराया

प्रशिक्षण के दूसरे दिन अधिकारियों को डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर के उपयोग का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया, ताकि मैदानी स्तर पर तकनीकी दक्षता सुनिश्चित हो सके। मकान गणना के बाद फरवरी 2027 में मुख्य जनगणना का कार्य संपन्न कराया जाएगा।

प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले में यह राष्ट्रीय अभियान त्रुटिरहित और समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े शासन की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की दिशा तय करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 12:45 pm

Published on:

03 Mar 2026 12:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / जनगणना 2027 की तैयारियां तेज! 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगी टीम

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Budget Session: विधानसभा में गौवंश और करोड़ों के अनुदान पर गरमाया माहौल, भावना बोहरा ने सरकार से मांगा पूरा हिसाब-किताब

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

सड़क पर बिखर गया परिवार का सहारा… हादसे में पिता ने तोड़ा दम, बेटा अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा जंग

सड़क हादसे में पिता की मौत व पुत्र गंभीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

इन जगहों पर होलिका दहन पर रोक,

Holika Dahan 2026: इन जगहों पर होलिका दहन पर रोक, बिजली कंपनी ने जारी की एडवाइजरी...(photo-AI)
कवर्धा

CG Budget Session: छत्तीसगढ़ बजट सत्र में गूंजा पंडरिया का मुद्दा… 10 साल से सड़क नवीनीकरण ठप, 51 मार्गों पर MLA बोहरा ने मांगी मंजूरी

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

बड़ी खुशखबरी: 62 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति, ओपन काउंसलिंग के बाद प्राथमिक शालाओं को मिले नए प्रधान पाठक

शिक्षकों की पदोन्नति Image Source - Patrika
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.