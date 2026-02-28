CG Budget Session: विधानसभा में गौवंश और करोड़ों के अनुदान पर गरमाया माहौल, भावना बोहरा ने सरकार से मांगा पूरा हिसाब-किताब

सांस्कृतिक आयोजनों के संबंध में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 2662 कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलों द्वारा 52 कार्यक्रम आयोजित हुए, जबकि 504 सांस्कृतिक आयोजन अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किए गए। इन आयोजनों पर क्रमश: 14 करोड़ 76 लाख 50 हजार, 4 करोड़ 78 लाख और 9 करोड़ 87 लाख 59 हजार रुपए व्यय किए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में चिन्हारी पंजीकृत कलाकारों को अवसर दिया जाता है जहां 100 प्रतिशत स्थानीय कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।