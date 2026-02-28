28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG Budget Session: विधानसभा में गौवंश और करोड़ों के अनुदान पर गरमाया माहौल, भावना बोहरा ने सरकार से मांगा पूरा हिसाब-किताब

CG Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन, सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय कलाकारों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को जोरदार तरीके से उठाया।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Feb 28, 2026

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)

CG Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन, सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय कलाकारों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने प्रदेश में संचालित योजनाओं, उनके क्रियान्वयन और वित्तीय प्रावधानों पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी।

गौवंश संरक्षण के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 135 पंजीकृत और 54 अपंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं। इस प्रकार कुल 189 गौशालाएं कार्यरत हैं। मंत्री ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा गौशालाओं का पंजीयन किया जाता है और गौधाम योजना के अंतर्गत गौधामों का पंजीयन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 135 पंजीकृत गौशालाओं को उनकी मांग के अनुरूप 1922 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। इसके अलावा आदर्श गौधाम एवं गोकुल ग्राम झालम जिला बेमेतरा में संरक्षित पशुधन के लिए 29.75 लाख रुपए की राशि प्रदाय की गई। हालांकि 11 पंजीकृत गौधामों को अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

गौवंश संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान योजनाए 100 प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना और उन्नत मादा वत्सपालन योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक, सांड वितरण योजना के लिए 80.50 लाख रुपए, उन्नत मादा वत्सपालन योजना के लिए 249.90 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

बताया सहायता का प्रावधान

गौशालाओं में चारा, पानी, शेड निर्माण, पशु चिकित्सा और टीकाकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आयोग की क्रियान्वयन समिति की स्वीकृति के बाद नियमानुसार अनुदान दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में प्रति संस्था अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। सडक़ पर विचरण करने वाले निराश्रित गौवंश की पहचान और संरक्षण के लिए पशुओं में रेडियम पट्टी लगाने, गौधाम योजना के माध्यम से संरक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

एक साल में 2662 कार्यक्रम आयोजित

सांस्कृतिक आयोजनों के संबंध में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 2662 कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलों द्वारा 52 कार्यक्रम आयोजित हुए, जबकि 504 सांस्कृतिक आयोजन अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किए गए। इन आयोजनों पर क्रमश: 14 करोड़ 76 लाख 50 हजार, 4 करोड़ 78 लाख और 9 करोड़ 87 लाख 59 हजार रुपए व्यय किए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में चिन्हारी पंजीकृत कलाकारों को अवसर दिया जाता है जहां 100 प्रतिशत स्थानीय कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Budget Session: विधानसभा में गौवंश और करोड़ों के अनुदान पर गरमाया माहौल, भावना बोहरा ने सरकार से मांगा पूरा हिसाब-किताब

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सड़क पर बिखर गया परिवार का सहारा… हादसे में पिता ने तोड़ा दम, बेटा अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा जंग

सड़क हादसे में पिता की मौत व पुत्र गंभीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

इन जगहों पर होलिका दहन पर रोक,

Holika Dahan 2026: इन जगहों पर होलिका दहन पर रोक, बिजली कंपनी ने जारी की एडवाइजरी...(photo-AI)
कवर्धा

CG Budget Session: छत्तीसगढ़ बजट सत्र में गूंजा पंडरिया का मुद्दा… 10 साल से सड़क नवीनीकरण ठप, 51 मार्गों पर MLA बोहरा ने मांगी मंजूरी

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

बड़ी खुशखबरी: 62 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति, ओपन काउंसलिंग के बाद प्राथमिक शालाओं को मिले नए प्रधान पाठक

शिक्षकों की पदोन्नति Image Source - Patrika
कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़ की 10 महिलाओं ने बनाया फूल-पत्तियों से रंग-गुलाल, बाजार में खूब बढ़ी डिमांड

CG News: छत्तीसगढ़ की 10 महिलाओं ने बनाया फूल-पत्तियों से रंग-गुलाल, बाजार में खूब बढ़ी डिमांड
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.