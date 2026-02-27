27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

बड़ी खुशखबरी: 62 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति, ओपन काउंसलिंग के बाद प्राथमिक शालाओं को मिले नए प्रधान पाठक

Promotion News: कबीरधाम जिले में प्राथमिक शालाओं के लिए प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूर्ण की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Feb 27, 2026

शिक्षकों की पदोन्नति Image Source - Patrika

शिक्षकों की पदोन्नति Image Source - Patrika

CG Promotion News: कबीरधाम जिले में प्राथमिक शालाओं के लिए प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूर्ण की गई। जिला ग्रंथालय भवन कवर्धा में आयोजित ओपन काउंसलिंग में 54 सहायक शिक्षकों को पदोन्नति के लिए आमंत्रित किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 62 सहायक शिक्षकों में से 8 को काउंसलिंग से पूर्व ही उनके वर्तमान पदस्थ विद्यालय में प्रधान पाठक के रूप में पदांकित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस कारण उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। शेष 54 सहायक शिक्षकों ने चारों विकासखंडों से उपलब्ध रिक्त शालाओं में से अपनी पसंद का चयन किया व पदांकन हेतु सहमति प्रदान की।

बताया गया है कि चयनित शालाओं में पदस्थापना के आदेश आज शाम तक जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन कबीरधाम के जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि सतत प्रयासों के फ लस्वरूप प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो सकी।

62 प्राथमिक शालाओं को नए प्रधान पाठक मिले

वहीं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन प्रांतीय संस्थापक सदस्य सीडी भट्ट ने बताया कि 25 फरवरी 2026 को आयोजित द्वितीय सूची की काउंसलिंग में पूरी पारदर्शिता बरती गई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने से शिक्षकों में उत्साह का वातावरण है। इस प्रक्रिया के तहत जिले की 62 प्राथमिक शालाओं को नए प्रधान पाठक मिले हैं। अनुभवी सहायक शिक्षकों को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। पारदर्शी काउंसलिंग के माध्यम से संपन्न यह पदोन्नति प्रक्रिया जिले के शिक्षा तंत्र के लिए एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 09:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / बड़ी खुशखबरी: 62 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति, ओपन काउंसलिंग के बाद प्राथमिक शालाओं को मिले नए प्रधान पाठक

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Budget Session: छत्तीसगढ़ बजट सत्र में गूंजा पंडरिया का मुद्दा… 10 साल से सड़क नवीनीकरण ठप, 51 मार्गों पर MLA बोहरा ने मांगी मंजूरी

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़ की 10 महिलाओं ने बनाया फूल-पत्तियों से रंग-गुलाल, बाजार में खूब बढ़ी डिमांड

CG News: छत्तीसगढ़ की 10 महिलाओं ने बनाया फूल-पत्तियों से रंग-गुलाल, बाजार में खूब बढ़ी डिमांड
Patrika Special News

लकड़ी-उपले से छुटकारा, धुएं से राहत!

कवर्धा

गांजा तस्करी का भंडाफोड़! 5 करोड़ का 900 किलो मादक पदार्थ बरामद

कवर्धा

होली के दिन खुली रहेंगी शराब की दुकानें! कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध, बोले- बढ़ सकते हैं हत्या, छेड़छाड़ के मामले

congress protest news
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.