बड़ी खुशखबरी: 62 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति, ओपन काउंसलिंग के बाद प्राथमिक शालाओं को मिले नए प्रधान पाठक

वहीं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन प्रांतीय संस्थापक सदस्य सीडी भट्ट ने बताया कि 25 फरवरी 2026 को आयोजित द्वितीय सूची की काउंसलिंग में पूरी पारदर्शिता बरती गई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने से शिक्षकों में उत्साह का वातावरण है। इस प्रक्रिया के तहत जिले की 62 प्राथमिक शालाओं को नए प्रधान पाठक मिले हैं। अनुभवी सहायक शिक्षकों को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। पारदर्शी काउंसलिंग के माध्यम से संपन्न यह पदोन्नति प्रक्रिया जिले के शिक्षा तंत्र के लिए एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।