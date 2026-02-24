गांजा तस्करी का भंडाफोड़! 5 करोड़ का 900 किलो मादक पदार्थ बरामद, राजस्थान का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिली थी कि नागालैंड पासिंग एक कंटेनर के माध्यम से ओडिशा से राजस्थान की ओर भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना चिल्फी क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन में बनाए गए विशेष गुप्त चैंबर से 30-30 किलो की 30 बोरियों में भरा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से पूरी खेप जब्त कर ली।