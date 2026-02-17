CG News: 26 फरवरी से 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बंद! कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन का ऐलान, जानें वजह

CG News: आइसीडीएस के स्थापना को हुए 50 वर्ष हो गए हैं लेकिन इस लम्बे अतराल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को केन्द्र सरकार द्वारा सहायिका को महज ही 2250 और कार्यकर्ता को 4500 ही मानदेय दिया जा रहा। वहीं शेष रकम राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को 10 हजार व सहायिकाओं को पांच हजार रुपए मानदेय मिलता है। इसके अलावा केन्द्र सरकार से ना कोई पेंशन है ना ग्रेज्युवेटी। ना समूह बीमा बेटी या बेटा की शादी हो स्वयं की लम्बी बिमारी हो या फिर परिवार के किसी सदस्य बीमार है और यदि उसका देखभाल करनी है तो कोई अवकाश सुविधा नहीं दिया जा रहा है।