17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: 26 फरवरी से 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बंद! कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन का ऐलान, जानें वजह

Strike News: प्रथम चरण में 26 एवं 27 को सभी 33 जिला मुख्यालयों में कामबंद हड़ताल धरना रैली प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Feb 17, 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी काम होंगे ठप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी काम होंगे ठप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: आइसीडीएस के स्थापना को हुए 50 वर्ष हो गए हैं लेकिन इस लम्बे अतराल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को केन्द्र सरकार द्वारा सहायिका को महज ही 2250 और कार्यकर्ता को 4500 ही मानदेय दिया जा रहा। वहीं शेष रकम राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को 10 हजार व सहायिकाओं को पांच हजार रुपए मानदेय मिलता है। इसके अलावा केन्द्र सरकार से ना कोई पेंशन है ना ग्रेज्युवेटी। ना समूह बीमा बेटी या बेटा की शादी हो स्वयं की लम्बी बिमारी हो या फिर परिवार के किसी सदस्य बीमार है और यदि उसका देखभाल करनी है तो कोई अवकाश सुविधा नहीं दिया जा रहा है।

मानदेय कटवाकर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों के सम्पादन के लिए किया जाता है लेकिन वर्तमान में इनसे लगभग सभी विभागों का काम लिया जाता है। सभाओं में भीड़ बढ़ाने के लिए भी बुलाया जाता है।

काम के बोझ और अफसरों की गुलामी भरी जिन्दगी से त्रस्त होकर छत्तीसगढ़ के एक लाख से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं एक बार फिर से लामबंद होकर सडक़ पर उतरने की तैय्यारी कर ली गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के विभिन्न संगठनों का संयुक्त मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि जब हमसे काम लेना रहता है तो शासकीय कर्मचारियों से ज्यादा जिम्मेदार हमको सरकार मानती है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता बना दिया गया है। हमारे ऊपर सभी विभाग के अधिकारियों का नियंत्रण थोप दिया गया है। हम इंसान हैं एक समय में कितना काम करें जिसका काम नहीं होता है वही आंख दिखाता है और कार्रवाई की अनुसंशा कर देता है। विभागीय अधिकारी भी हमे सपोर्ट नहीं करते। बात बात में मानदेय काटना, नौकरी से निकालने की धमकिया दी जाती है और इन सबकी आवाज उठाई जाती है तो सीधे नौकरी से हटाने की कार्रवाई की जाती है।

दो चरणों में होगा आंदोलन

प्रथम चरण में 26 एवं 27 को सभी 33 जिला मुख्यालयों में कामबंद हड़ताल धरना रैली प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 मार्च को राजधानी रायपुर में विशाल प्रांतीय धरना रैली और विधान सभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। यह बातें देवेन्द्र कुमार पटेल, संस्थापक एवं प्रांतीय संयोजक, आरके थवाईत, संरक्षक छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 11:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: 26 फरवरी से 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बंद! कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन का ऐलान, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

परीक्षा देने पहुंचीं 25 छात्राएं, लेकिन सुबह ही हो चुकी थी परीक्षा… आखिर क्या है इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह?

परीक्षा सेंटर। पत्रिका फाइल फोटो
कवर्धा

WP ग्रुप के जरिए चल रहा था अवैध सट्टा नेटवर्क, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 महिला सटोरिए गिरफ्तार

दो महिला सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Mahashivratri 2026: त्रेतायुग की गूंज! दशरथ तालाब में आज भी मौजूद हैं नौ कुंड और गुप्त सुरंग, नीम के दो पेड़ों को मानते हैं नाग-नागिन

दशरंगपुर बना श्रद्धा का केंद्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

CG News: 7 साल का इंतजार खत्म… होली के बाद शुरू होगा कवर्धा का हाइटेक बस स्टैंड, जाम से मिलेगी राहत

होली के बाद शहर को मिल सकती है नए हाइटेक बस स्टैंड की सौगात (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Road Accident: ट्रक-ऑटो की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे पर मचा हड़कंप

Road accident (Representational Photo)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.