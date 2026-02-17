17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

WP ग्रुप के जरिए चल रहा था अवैध सट्टा नेटवर्क, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 महिला सटोरिए गिरफ्तार

CG Online Satta: कवर्धा जिले में अवैध सट्टा गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो महिला सटोरियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Feb 17, 2026

दो महिला सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

दो महिला सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Online Satta: कवर्धा जिले में अवैध सट्टा गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो महिला सटोरियों को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम पुलिस द्वारा थाना कवर्धा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर दो अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था, जिन्हें सट्टा नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आरोपियों तक पहुंचने में कठिनाई आ रही थी, लेकिन सतत् निगरानी और मुखबिर तंत्र की सक्रियता के चलते फलता मिली। पहली कार्रवाई वार्ड क्रमांक 01 शिवाजी कॉलोनी कवर्धा में की गई, जहां नंदनी उर्फ नीलू (42) पति विक्रम गुप्ता को अपने घर के सामने अवैध रूप से अंकों पर सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से सट्टा-पट्टी, नगद राशि और पेन जब्त किया गया। उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

दूसरी कार्रवाई वार्ड क्रमांक 05 लोहारा नाका दीवारपारा क्षेत्र में की गई। यहां पूजा (28) पत्नी संदीप बांधेकर को सट्टा गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में विधिसम्मत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है कि दोनों महिला आरोपी व्हाट्सएप गु्रप बनाकर विभिन्न समूहों के माध्यम से सट्टा संचालन कर रही थीं। वे अलग-अलग खाईवालों से संपर्क कर अंकों पर दांव लगवाती थीं और ऑनलाइन माध्यम से सट्टा नेटवर्क संचालित कर रही थीं। पुलिस को पूछताछ में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के नाम भी मिले हैं, जिनकी पतासाजी जारी है। शीघ्र ही नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

CG Online Satta: अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं

जिले में सट्टा-जुआ, ऑनलाइन सट्टेबाजी या किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे अवैध कार्यों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अवैध धंधे में संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए साइबर मॉनिटरिंग और मुखबिर तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि ऐसे नेटवर्क को जड़ से समाप्त किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 08:30 am

Published on:

17 Feb 2026 08:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / WP ग्रुप के जरिए चल रहा था अवैध सट्टा नेटवर्क, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 महिला सटोरिए गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

परीक्षा देने पहुंचीं 25 छात्राएं, लेकिन सुबह ही हो चुकी थी परीक्षा… आखिर क्या है इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह?

परीक्षा सेंटर। पत्रिका फाइल फोटो
कवर्धा

Mahashivratri 2026: त्रेतायुग की गूंज! दशरथ तालाब में आज भी मौजूद हैं नौ कुंड और गुप्त सुरंग, नीम के दो पेड़ों को मानते हैं नाग-नागिन

दशरंगपुर बना श्रद्धा का केंद्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

CG News: 7 साल का इंतजार खत्म… होली के बाद शुरू होगा कवर्धा का हाइटेक बस स्टैंड, जाम से मिलेगी राहत

होली के बाद शहर को मिल सकती है नए हाइटेक बस स्टैंड की सौगात (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Road Accident: ट्रक-ऑटो की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे पर मचा हड़कंप

Road accident (Representational Photo)
कवर्धा

Good News: होली से पहले किसानों के चेहरे पर मुस्कान, 4.73 करोड़ रुपए जारी, त्योहार पर बढ़ी खुशियां

Farmer
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.