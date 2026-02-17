WP ग्रुप के जरिए चल रहा था अवैध सट्टा नेटवर्क, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 महिला सटोरिए गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई वार्ड क्रमांक 05 लोहारा नाका दीवारपारा क्षेत्र में की गई। यहां पूजा (28) पत्नी संदीप बांधेकर को सट्टा गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में विधिसम्मत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है कि दोनों महिला आरोपी व्हाट्सएप गु्रप बनाकर विभिन्न समूहों के माध्यम से सट्टा संचालन कर रही थीं। वे अलग-अलग खाईवालों से संपर्क कर अंकों पर दांव लगवाती थीं और ऑनलाइन माध्यम से सट्टा नेटवर्क संचालित कर रही थीं। पुलिस को पूछताछ में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के नाम भी मिले हैं, जिनकी पतासाजी जारी है। शीघ्र ही नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।