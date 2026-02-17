परीक्षा देने पहुंचीं 25 छात्राएं, लेकिन सुबह ही हो चुकी थी परीक्षा… आखिर क्या है इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह?

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील विषय में सूचना तंत्र अत्यंत सुदृढ़ होना चाहिए। डिजिटल माध्यम, एसएमएस अलर्ट और सोशल मीडिया ग्रुप जैसे साधनों का उपयोग कर ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। फिलहाल छात्राएं पुनः परीक्षा की मांग को लेकर आवेदन तैयार कर रही हैं और प्रशासनिक स्तर पर समाधान की उम्मीद कर रही हैं। यह मामला शिक्षा संस्थानों में सूचना प्रबंधन और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी छात्राओं के हित में क्या निर्णय लेते हैं। नहीं तो छात्रों को पूरक परीक्षा दिलाना ही होगा।