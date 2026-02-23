23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

होली के दिन खुली रहेंगी शराब की दुकानें! कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध, बोले- बढ़ सकते हैं हत्या, छेड़छाड़ के मामले

CG Liquor Shop: होली के दिन शराब दुकानें खुली रहेंगी। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध करना शुरू कर दिया है। कवर्धा में सीएम और गृहमंत्री का पूतला फूंका..

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Feb 23, 2026

congress protest news

होली पर शराब दुकानें खोलने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ( Photo - Patrika)

CG Liquor shop: हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व होली के दिन शराब दुकानें खुले रखने के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला लेकर प्रदर्शनकर नाराजगी जताई।

CG Liquor shop: शराब दुकानें खोलना अनुचित है..

कार्यक्रम जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। जिला अध्यक्ष जायसवाल ने कहा कि होली आस्था, परंपरा और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे पवित्र अवसर पर शराब दुकानें खोलना पूरी तरह अनुचित और समाज विरोधी निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राजस्व के लालच में जनता की भावनाओं की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों की गरिमा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन इस फैसले से सामाजिक वातावरण बिगडऩे की आशंका है।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा अनंत ने कहा कि होली के दिन शराब की खुली बिक्री से झगड़े, मारपीट, सडक़ दुर्घटनाएं, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले से ही प्रदेश में अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में यह निर्णय स्थिति को और गंभीर बना सकता है।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

इस प्रदर्शन कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से पुतला रखकर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शराब नीति में सुधार नहीं किया और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, पूर्व जिलाध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी, गोपाल चंद्रवंशी, आकाश केशरवानी, शहर अध्यक्ष अशोक सिंह, छबि वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के जिला व ब्लॉक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 04:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / होली के दिन खुली रहेंगी शराब की दुकानें! कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध, बोले- बढ़ सकते हैं हत्या, छेड़छाड़ के मामले

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RTE के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू

RTE Admission 2026: आरटीई के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 16 फरवरी से 31 मार्च तक कर सकते है आवेदन(photo-patrika)
कवर्धा

CG News: 26 फरवरी से 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बंद! कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन का ऐलान, जानें वजह

महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी काम होंगे ठप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

परीक्षा देने पहुंचीं 25 छात्राएं, लेकिन सुबह ही हो चुकी थी परीक्षा… आखिर क्या है इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह?

परीक्षा सेंटर। पत्रिका फाइल फोटो
कवर्धा

WP ग्रुप के जरिए चल रहा था अवैध सट्टा नेटवर्क, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 महिला सटोरिए गिरफ्तार

दो महिला सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Mahashivratri 2026: त्रेतायुग की गूंज! दशरथ तालाब में आज भी मौजूद हैं नौ कुंड और गुप्त सुरंग, नीम के दो पेड़ों को मानते हैं नाग-नागिन

दशरंगपुर बना श्रद्धा का केंद्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.