होली के दिन खुली रहेंगी शराब की दुकानें! कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध, बोले- बढ़ सकते हैं हत्या, छेड़छाड़ के मामले

कार्यक्रम जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। जिला अध्यक्ष जायसवाल ने कहा कि होली आस्था, परंपरा और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे पवित्र अवसर पर शराब दुकानें खोलना पूरी तरह अनुचित और समाज विरोधी निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राजस्व के लालच में जनता की भावनाओं की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों की गरिमा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन इस फैसले से सामाजिक वातावरण बिगडऩे की आशंका है।