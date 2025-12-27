27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब नगर निगम के चक्कर खत्म, 53 निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्तिकर

Online property tax payment: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने की सुविधा शुरू की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 27, 2025

ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने की सुविधा (photo source- Patrika)

ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने की सुविधा (photo source- Patrika)

Online property tax payment: स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपने संपत्तिकर का भुगतान कर सकते हैं।

Online property tax payment: प्रदेशभर के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन

ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा वाले नगरीय निकायों के नागरिकों को संपत्तिकर जमा करने अब न तो किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है और न ही लाइन लगने की। वे अपनी सुविधा से किसी भी समय इसे जमा कर सकते हैं। इस साल 46 निकायों में ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा शुरू: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस साल अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की है।

पहले केवल राज्य के सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा थी। अगस्त-2025 में तीन और नगर निगमों बीरगांव, भिलाई-चरोदा एवं धमतरी के साथ ही 43 नगर पालिकाओं में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के जरिए अब प्रदेशभर के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

इन नगर पालिकाओं में भी ऑनलाइन की सुविधा

इस साल 12 अगस्त को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ में 43 नगर पालिकाओं में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल को लॉन्च किया था।

Online property tax payment: अगस्त-2025 से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में नागरिकों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 10:36 am

Published on:

27 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब नगर निगम के चक्कर खत्म, 53 निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्तिकर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyber Thana in CG: प्रदेश के इन 9 और जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, रेंज पुलिस पर कम होगा केसों का दबाव

9 जिलों में जल्द खुलेंगे Cyber थाने (photo source- Patrika)
रायपुर

Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! नए साल में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां

2026 में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर तेज, कई जिलों में 1-2 डिग्री और गिरेगा पारा, IMD ने जताई संभावना

प्रदेश में और बढ़ेगी ठंड (photo source- Patrika)
रायपुर

आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी! 32 अस्पतालों पर ज्यादा वसूली का आरोप, 2 का पंजीयन रद्द

आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Rajya Sabha seats: राज्यसभा की 2 सीटें होंगी खाली! कांग्रेस-BJP में आदिवासी चेहरे को लेकर सियासी जोड़-तोड़ शुरू

कांग्रेस-BJP में सियासी जोड़-तोड़ शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.