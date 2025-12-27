अब नगर निगम के चक्कर खत्म, 53 निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्तिकर

ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा वाले नगरीय निकायों के नागरिकों को संपत्तिकर जमा करने अब न तो किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है और न ही लाइन लगने की। वे अपनी सुविधा से किसी भी समय इसे जमा कर सकते हैं। इस साल 46 निकायों में ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा शुरू: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस साल अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की है।