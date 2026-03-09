CG Protest: गैस सिलेंडर के दाम बढऩे पर कांग्रेस का विरोध, सडक़ पर चूल्हा जलाकर भजिया तले

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक ओर देश में महंगाई चरम पर हैए वहीं दूसरी ओर सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां आम जनता के बजाय बड़े उद्योग समूहों के पक्ष में दिखाई देती हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया।