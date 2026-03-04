Road Accident: होली मनाने गांव लौट रहे भाई-बहन को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचला, एक की मौत

इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अमर दीवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। होली के दिन हुई इस दर्दनाक घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना से गांव में मातम पसर गया।