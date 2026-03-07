17 मार्च से 8वीं की वार्षिक परीक्षा! उसी समय शिक्षकों की ट्रेनिंग… व्यवस्था पर उठा सवाल

एसोसिएशन का कहना है कि परीक्षा के ठीक पहले इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित करना शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यावहारिक नहीं है। इससे छात्रों की पढ़ाई और उनकी परीक्षा तैयारी प्रभावित हो सकती है। टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ.रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने इस बात पर सवाल उठाया है कि शिक्षक प्रशिक्षण सत्र के अंतिम चरण में ही क्यों आयोजित किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा सत्र की शुरुआत 16 जून से होती है। ऐसे में जुलाई से जनवरी तक का समय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है।