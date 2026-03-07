7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

17 मार्च से 8वीं की वार्षिक परीक्षा! उसी समय शिक्षकों की ट्रेनिंग… व्यवस्था पर उठा सवाल

CG News: कवर्धा जिले में वार्षिक परीक्षाओं से ठीक पहले पंडरिया ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Mar 07, 2026

17 मार्च से 8वीं की वार्षिक परीक्षा! उसी समय शिक्षकों की ट्रेनिंग... व्यवस्था पर उठा सवाल(photo-patrika)

17 मार्च से 8वीं की वार्षिक परीक्षा! उसी समय शिक्षकों की ट्रेनिंग... व्यवस्था पर उठा सवाल(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में वार्षिक परीक्षाओं से ठीक पहले पंडरिया ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने इस प्रशिक्षण को तत्काल स्थगित करने की मांग करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है। संगठन का कहना है कि परीक्षा के ठीक पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भेजना विद्यार्थियों की तैयारी को प्रभावित कर सकता है।

CG News: परीक्षा के समय प्रशिक्षण कार्यक्रम

टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षक प्रशिक्षण से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रशिक्षण के समय को लेकर गंभीर आपत्ति है। लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 मार्च से आठवीं की वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। ऐसे समय में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षकों की जरूरत विद्यालयों में होती है।जानकारी के अनुसार पंडरिया विकासखंड में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के 111 शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण 5 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया गया है।

एसोसिएशन का कहना है कि परीक्षा के ठीक पहले इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित करना शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यावहारिक नहीं है। इससे छात्रों की पढ़ाई और उनकी परीक्षा तैयारी प्रभावित हो सकती है। टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ.रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने इस बात पर सवाल उठाया है कि शिक्षक प्रशिक्षण सत्र के अंतिम चरण में ही क्यों आयोजित किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा सत्र की शुरुआत 16 जून से होती है। ऐसे में जुलाई से जनवरी तक का समय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है।

कैसे दे पाएंगे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन

वार्षिक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए पूरे साल की पढ़ाई का आकलन करने का महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे समय में शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान करते हैं उन्हें अभ्यास कराते हैं और परीक्षा की रणनीति समझाते हैं। लेकिन यदि शिक्षक प्रशिक्षण में व्यस्त रहेंगे तो विद्यार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा।

संगठन का मानना है कि इससे छात्रों के परिणामों पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को पांच दिन के प्रशिक्षण में भेजना शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से उचित नहीं माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 05:13 pm

Published on:

07 Mar 2026 05:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / 17 मार्च से 8वीं की वार्षिक परीक्षा! उसी समय शिक्षकों की ट्रेनिंग… व्यवस्था पर उठा सवाल

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: होली मनाने गांव लौट रहे भाई-बहन को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचला, एक की मौत

Holi accident
कवर्धा

जनगणना 2027 की तैयारियां तेज! 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगी टीम

जनगणना 2027 की तैयारियां तेज! 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगी टीम(photo-patrika)
कवर्धा

CG Budget Session: विधानसभा में गौवंश और करोड़ों के अनुदान पर गरमाया माहौल, भावना बोहरा ने सरकार से मांगा पूरा हिसाब-किताब

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

सड़क पर बिखर गया परिवार का सहारा… हादसे में पिता ने तोड़ा दम, बेटा अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा जंग

सड़क हादसे में पिता की मौत व पुत्र गंभीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

इन जगहों पर होलिका दहन पर रोक,

Holika Dahan 2026: इन जगहों पर होलिका दहन पर रोक, बिजली कंपनी ने जारी की एडवाइजरी...(photo-AI)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.