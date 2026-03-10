सीएसवीटीयू में इस सत्र से माइनर डिग्री की शुरुआत, इन छात्रों को मिलेगा डबल स्किल का मौका, जानें कैसे?

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि एक विद्यार्थी पूरे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान केवल एक ही माइनर डिग्री ले सकेगा। माइनर विषय के पाठ्यक्रम मुख्य विषय से अलग होंगे और इसके क्रेडिट मुख्य इंजीनियरिंग डिग्री में नहीं जोड़े जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी माइनर पाठ्यक्रम में असफल हो जाता है या उसका औसत अंक निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है, तो उसका माइनर डिग्री पंजीयन स्वत: समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे केवल उसकी मुख्य इंजीनियरिंग डिग्री ही प्रदान की जाएगी। सभी शर्तें पूरी करने वाले विद्यार्थियों की मुख्य डिग्री के साथ माइनर विषय का उल्लेख डिग्री प्रमाणपत्र और अंकसूची में भी दर्ज रहेगा।