कामकाजी लोगों को बड़ी राहत.. अब रविवार को भी खुले रहेंगे निगम के टैक्स काउंटर

जो लोग निगम कार्यालय नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से घर बैठे डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में विशेष काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। रिसाली नगर निगम आयुक्त मोनिका वर्मा और दुर्ग निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने नागरिकों से अपील करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले अपने करों का भुगतान कर अतिरिक्त अधिभार से बचें।