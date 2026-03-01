7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

बड़ी सैगात: इस जिले में बनेगा 10.3 किमी लंबी फोरलेन सड़क, 95 करोड़ से अधिक रुपए मंजूर

CG New four lane Road: पुलगांव-रसमड़ा फोरलेन और नंदिनी रोड से अवंती बाई चौक तक केनाल रोड निर्माण के लिए 95 करोड़ 36 लाख 40 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है..

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Mar 07, 2026

cg new for lane road

एआई तस्वीर

CG New four Lane Road: दुर्ग जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। पुलगांव-रसमड़ा फोरलेन और नंदिनी रोड से अवंती बाई चौक तक केनाल रोड निर्माण के लिए 95 करोड़ 36 लाख 40 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद मंत्रालय ने इस संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है।

CG New four Lane Road: यहां होगा निर्माण कार्य

लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत बजट से कुल 10.3 किलोमीटर लंबी सडक़ का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत पुलगांव मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग तक 5.26 किमी लंबी फोरलेन सडक़ बनाई जाएगी, जिसके लिए 30 करोड़ 20 लाख 91 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नंदिनी रोड से अवंती बाई चौक तक 5.03 किमी लंबी केनाल रोड के निर्माण के लिए 65 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपए की प्रशासकीय मंजूरी दी गई है।

गुणवत्ता में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन के अनुसार उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्माण सामग्री या कार्य की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कमी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को निर्देश दिए हैं कि निविदा प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी की जाए और निर्माण एजेंसी अनुबंधित अवधि के भीतर ही काम पूरा करे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनावश्यक रूप से समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 07:28 pm

Published on:

07 Mar 2026 07:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / बड़ी सैगात: इस जिले में बनेगा 10.3 किमी लंबी फोरलेन सड़क, 95 करोड़ से अधिक रुपए मंजूर

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी का अटैक! हर दिन चढ़ रहा पारा, अगले 7 दिनों तक बदलाव के आसार नहीं

CG Weather Update, Heat Wave in cg
भिलाई

UPSC Result 2025: धैर्य की मिसाल बने दुर्ग के अनुभव, 4 बार फेल होकर भी नहीं मानी हार, अब हासिल की 188वीं रैंक

UPSC Result 2025, anubhav agarawal
भिलाई

BJP नेता के खेत में करोड़ों रुपए की अफीम की खेती! गोल-गोल फलों को किया गूगल सर्च तब हुआ खुलासा

Opium Farming in CG
भिलाई

ऑर्डर लेट होने पर भड़का युवक, डोमिनोज आउटलेट में की तोड़फोड़, Video Viral

डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में तोड़फोड़ (photo source- Patrika)
भिलाई

टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च

CG Property Tax: टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, नहीं भरा तो देना होगा 18% पेनल्टी...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.