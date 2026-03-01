बड़ी सैगात: इस जिले में बनेगा 10.3 किमी लंबी फोरलेन सड़क, 95 करोड़ से अधिक रुपए मंजूर

जिला प्रशासन के अनुसार उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्माण सामग्री या कार्य की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कमी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को निर्देश दिए हैं कि निविदा प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी की जाए और निर्माण एजेंसी अनुबंधित अवधि के भीतर ही काम पूरा करे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनावश्यक रूप से समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।