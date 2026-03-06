CG Property Tax: टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, नहीं भरा तो देना होगा 18% पेनल्टी…

करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी जोन कार्यालयों और मुख्य कार्यालय में शनिवार और रविवार को भी संपत्तिकर जमा करने के लिए काउंटर खुले रहेंगे। काउंटर का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिससे नागरिक अवकाश के दिनों में भी कर जमा कर सकें।