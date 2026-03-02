2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai News: मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

Bhilai News: नौकरी लगाने का उसे झांसा दिया गया। मंत्रालय में नौकरी न लगाने पर रविकांत को एनटीपीसी में एई पद पर नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Mar 02, 2026

Bhilai News: मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

Bhilai News: पद्मनाभपुर पुलिस ने मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। रविकांत की शिकायत पर 28 फरवरी को एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। अब प्रशांत कुमार देशमुख (49) निवासी न्यू आदर्श नगर दुर्ग को गिरफ्तार कर धारा 420, 467, 468, 120(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशांत प्रकरण का सह-आरोपी है। उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

पुलिस के मुताबिक रविकांत साहू, निवासी बोरीगारका थाना उतई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मंत्रालय में सहायक ग्रेड-3 के पद पर नौकरी लगाने का उसे झांसा दिया गया। मंत्रालय में नौकरी न लगाने पर रविकांत को एनटीपीसी में एई पद पर नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया गया।

आरोपियों ने किस्तों में 10 लाख रुपए प्राप्त कर फर्जी नियुक्ति पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजा। पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र (ई-मेल प्रिंट कॉपी) और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (मोबाइल व संबंधित दस्तावेज) जब्त किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 04:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

होली पर हाई अलर्ट जारी! 900 पुलिस जवान तैनात

900 पुलिस जवान तैनात, 30 बाज बाइक टीम सड़कों पर(Photo-AI
भिलाई

खेत में ले जाकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Rape Case
भिलाई

होली से पहले दिवाली! दुर्ग जिले के 1.06 लाख किसानों के खातों में आए 407.89 करोड़ रुपए

chhattigarh farmers, PM Kisan Yojana
भिलाई

होली से पहले कलेक्टर गाइडलाइन में बड़ी राहत, जारी हुआ संशोधित प्रस्ताव, देखें कितना हुआ कम

Land Guidelines
भिलाई

Holi Safety Campaign: सुरक्षित होली के लिए विधायक का बड़ा ऑफर, हुड़दंगियों की खबर दो और इनाम पाओ

विधायक रिकेश का बड़ा ऐलान (photo source- Patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.