Bhilai News: मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

Bhilai News: पद्मनाभपुर पुलिस ने मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। रविकांत की शिकायत पर 28 फरवरी को एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। अब प्रशांत कुमार देशमुख (49) निवासी न्यू आदर्श नगर दुर्ग को गिरफ्तार कर धारा 420, 467, 468, 120(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशांत प्रकरण का सह-आरोपी है। उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।