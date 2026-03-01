होली से पहले दिवाली! दुर्ग जिले के 1.06 लाख किसानों के खातों में आए 407.89 करोड़ रुपए

दुर्ग के विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा यह दिन प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने लगातार पहल कर रही हैं। आधुनिक तकनीक और नई कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसान पारंपरिक खेती से आगे बढकऱ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कार्यक्रम में संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह, जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी व सिल्ली थॉमस, महापौर अल्का बाघमार, उप संचालक कृषि संदीप भोई तथा जिला सहकारी बैंक सीईओ सुनील वर्मा उपस्थित रहे।