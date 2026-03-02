होली पर हाई अलर्ट जारी! 900 पुलिस जवान तैनात, 30 बाज बाइक टीम सड़कों पर, हुड़दंगियों पर कड़ी नजर…

CG Holi Alert: छत्तीसगढ़ के भिलाईनगर जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए दुर्ग जिले में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। करीब 900 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ शहर और नगर के अंदरूनी इलाकों, गलियों और बस्तियों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए 30 ‘बाज’ मोटरसाइकिल पार्टियों का गठन किया गया है, जो लगातार पेट्रोलिंग करेंगी।