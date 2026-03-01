होली से पहले कलेक्टर गाइडलाइन में बड़ी राहत, जारी हुआ संशोधित प्रस्ताव, देखें कितना हुआ कम

वर्ष 2019-20 के बाद पूरे प्रदेश में गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था। नवंबर में नई दरें लागू करते हुए कई इलाकों में बाजार मूल्य के करीब दरें तय की गईं, जिससे कई क्षेत्रों में 300 से 400 फीसदी तक वृद्धि हो गई। इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी का प्रदेशभर में विरोध हुआ। दुर्ग जिले में भी जमीन कारोबारियों और आम लोगों ने प्रदर्शन किया, चक्काजाम हुआ और हालात नियंत्रण में लाने पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। रजिस्ट्रियों की संख्या आधी से भी कम हो गई। बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने पुनरीक्षण की घोषणा की।