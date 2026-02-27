भिलाई की स्टील से सशक्त होगा देश का समुद्री मोर्चा… 3,500 टन विशेष-ग्रेड स्टील से तैयार आईएनएस अंजदीप जल्द होगा नौसेना में शामिल

नौसेना के पुराने ‘अभय-श्रेणी’ जहाजों के स्थान पर इन स्वदेशी कार्वेट का निर्माण किया जा रहा है। इस रणनीतिक परियोजना के तहत सेल ने आठ कार्वेट के लिए करीब 3,500 टन विशेष-ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। यह स्टील भिलाई, बोकारो और राउरकेला स्थित संयंत्रों से भेजी गई, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रक्षा जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की स्टील उपलब्ध कराकर भिलाई ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती दी है।