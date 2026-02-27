27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

भिलाई की स्टील से सशक्त होगा देश का समुद्री मोर्चा… 3,500 टन विशेष-ग्रेड स्टील से तैयार आईएनएस अंजदीप जल्द होगा नौसेना में शामिल

Bhilai News: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) सहित सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में तैयार विशेष-ग्रेड स्टील से निर्मित आईएनएस अंजदीप जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Feb 27, 2026

भिलाई की स्टील से सशक्त होगा देश का समुद्री मोर्चा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भिलाई की स्टील से सशक्त होगा देश का समुद्री मोर्चा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: देश की सामरिक ताकत में भिलाई का योगदान एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर उभरा है। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) सहित सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में तैयार विशेष-ग्रेड स्टील से निर्मित आईएनएस अंजदीप जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में बने इस युद्धपोत के लिए आवश्यक संपूर्ण विशेष-ग्रेड स्टील की आपूर्ति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने की है। आईएनएस अंजदीप एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) श्रेणी का तीसरा कार्वेट है। इससे पहले आईएनएस अरनाला और आईएनएस एंड्रोथ नौसेना में शामिल हो चुके हैं।

रक्षा स्वदेशीकरण में भिलाई की अग्रणी भूमिका

आईएनएस अंजदीप के निर्माण में उपयोग हुई स्टील न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि यह भारत की घरेलू सप्लाई चेन की मजबूती का भी प्रतीक है। इससे आयात पर निर्भरता घटाने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिली है। बीएसपी-सेल ने इससे पहले आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरि, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत जैसी महत्वपूर्ण नौसैनिक परियोजनाओं के लिए भी विशेष-ग्रेड स्टील उपलब्ध कराई है।

भिलाई सहित तीन संयंत्रों से पहुंचा 3,500 टन स्टील

नौसेना के पुराने ‘अभय-श्रेणी’ जहाजों के स्थान पर इन स्वदेशी कार्वेट का निर्माण किया जा रहा है। इस रणनीतिक परियोजना के तहत सेल ने आठ कार्वेट के लिए करीब 3,500 टन विशेष-ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। यह स्टील भिलाई, बोकारो और राउरकेला स्थित संयंत्रों से भेजी गई, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रक्षा जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की स्टील उपलब्ध कराकर भिलाई ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई की स्टील से सशक्त होगा देश का समुद्री मोर्चा… 3,500 टन विशेष-ग्रेड स्टील से तैयार आईएनएस अंजदीप जल्द होगा नौसेना में शामिल

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

National Highway Accident: बारूद से लदा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया, केबिन में लगी भीषण आग, हाई अलर्ट पर पुलिस-दमकल

बारूद से लदा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया (photo source- Patrika)
भिलाई

CG News: दुर्ग में 60 करोड़ रुपए में बनेगा देश का पहला ‘साथी बाजार’ मंत्री नेताम बोले- संवरेगी किसानों की तकदीर

CG News, Sathi Bazar
भिलाई

भारत मंडपम में गूंजा भिलाई का नाम, कृति प्रिया ने सुंदर पिचाई से की सीधी बातचीत, पूछा ये अहम सवाल

भारत मंडपम में गूंजा भिलाई का नाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Hit And Run Case: मां-बेटी की दर्दनाक मौत… तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हेलमेट न पहनना पड़ा भारी!

Road accident (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भिलाई

Crime News: क्लासरूम में रहस्यमयी चिह्न और तोड़फोड़ से फैली दहशत, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस जांच तेज

स्कूल परिसर में तंत्र-मंत्र के निशान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.