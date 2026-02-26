National Highway Accident: बारूद से लदा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया, केबिन में लगी भीषण आग, हाई अलर्ट पर पुलिस-दमकल

आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने बिना देर किए दो दमकल वाहनों को मौके पर रवाना किया। पहुंचने पर फायर ब्रिगेड टीम ने पाया कि ट्रक के आगे के हिस्से में आग धधक रही है। किसी भी संभावित विस्फोट के खतरे को ध्यान में रखते हुए जवानों ने तेजी से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। जिला सेनानी व अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, फायर कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए केबिन के भीतर प्रवेश कर आग पर काबू पाया।