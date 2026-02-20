Crime News: क्लासरूम में रहस्यमयी चिह्न और तोड़फोड़ से फैली दहशत, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस जांच तेज

Crime News: भिलाई के केलाबाड़ी, दुर्ग स्थित शासकीय प्राथमिक व मिडिल स्कूल में बीते एक सप्ताह से हो रही असामाजिक गतिविधियों ने छात्रों और शिक्षकों को भयभीत कर दिया है। कक्षा एक से आठवीं तक संचालित इस स्कूल के क्लास रूम और परिसर में तंत्र-मंत्र जैसे निशान मिलने और लगातार तोडफ़ोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। मामले में स्कूल प्रबंधन ने अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।