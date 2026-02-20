Hit And Run Case: मां-बेटी की दर्दनाक मौत… तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हेलमेट न पहनना पड़ा भारी!

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि चालक हेलमेट पहने थे, जिससे उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। वहीं पीछे बैठी महिला के सिर में घातक चोट लगी। विशेषज्ञों के अनुसार दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट उतना ही जरूरी है। यदि महिला ने भी हेलमेट पहना होता, तो सिर की गंभीर चोट से बचाव संभव हो सकता था। हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना जीवनरक्षक साबित हो सकता है।