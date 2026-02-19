ट्रक की चपेट में आने से मां और 6 माह की मासूम की दर्दनाक मौत, शव से लिपट कर रोता रहा पति, मंजर देख हर आंख हुई नम

सुबह करीब 8.45 बजे वे मस्तूरी थाना अंतर्गत स्टेट बैंक के सामने जयरामनगर मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से मुलमुला की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 08 डब्ल्यू 1435 ने उनकी बाइक (होंडा सीबी शाइन) को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे मां और मासूम बेटी आ गईं। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।