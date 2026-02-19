CG Crime News: सीयू कैंपस में महिला ने बच्चों संग की आत्महत्या की कोशिश, मची अफरा-तफरी, जानें पूरा मामला

सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाइश देकर अपने साथ थाने ले गई। महिला करीब पांच घंटे तक थाने में बैठी रही, लेकिन उसका आरोप है कि उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही उसकी बात गंभीरता से सुनी गई। निराश होकर वह वहां से निकलकर न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय भी पहुंची। महिला ने बताया कि यूनिवर्सिटी के कॉमर्स विभाग में कार्यरत क्लर्क राज ब्रदर्स उसके पति है लेकिन उसके घर वाले उसकी किसी और से शादी कराना चाहते हैं ऐसे में वह अधिकारियों से गुहार लगा रही है।