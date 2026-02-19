छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा ग्रीन हाउसिंग का मॉडल, 10 करोड़ का डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मंजूर, ऐसे होगा विकास

साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रतनपुर का यह डीएचपी नई निर्माण तकनीकों के लिए एक "लिविंग लैबोरेटरी" के रूप में कार्य करेगा, जिससे निर्माण की गति तेज होगी और लागत दक्षता सुनिश्चित होगी। परियोजना प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति को भेजा गया है। बीएमटीपीसी द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। 12015 महीनों में पूर्ण होने वाली यह योजना कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथ-साथ शहरी आवास विकास के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगी।