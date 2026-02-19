19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा ग्रीन हाउसिंग का मॉडल, 10 करोड़ का डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मंजूर, ऐसे होगा विकास

Bilaspur News: बिलासपुर के धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र और ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में एक अभिनव डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट (डीएचपी) को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने जा रही है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 19, 2026

10 करोड़ का डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मंजूर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

10 करोड़ का डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मंजूर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: बिलासपुर के धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र और ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में एक अभिनव डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट (डीएचपी) को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने जा रही है। यह परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत विकसित की जाएगी और आवास क्षेत्र में ग्रीन व उभरती निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 10 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना पूर्णत: केंद्रीय सहायता से लागू की जाएगी। इसके तहत लगभग 40 उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय यूनिट बनाए जाएंगे, जिनमें आपदा-रोधी, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का उपयोग होगा। यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को नवीन निर्माण तकनीकों के प्रदर्शन और प्रसार का प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा।

सामाजिक उपयोग और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

इन आवासों का आवंटन पारंपरिक स्वामित्व मॉडल के तहत नहीं किया जाएगा। इन्हें सामुदायिक गतिविधियों तथा माता महामाया के दर्शन के लिए देश-प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव हेतु उपयोग में लाया जाएगा। इससे रतनपुर की स्थानीय अधोसंरचना मजबूत होगी और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

"लिविंग लैबोरेटरी" के रूप में होगा विकास

साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रतनपुर का यह डीएचपी नई निर्माण तकनीकों के लिए एक "लिविंग लैबोरेटरी" के रूप में कार्य करेगा, जिससे निर्माण की गति तेज होगी और लागत दक्षता सुनिश्चित होगी। परियोजना प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति को भेजा गया है। बीएमटीपीसी द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। 12015 महीनों में पूर्ण होने वाली यह योजना कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथ-साथ शहरी आवास विकास के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा ग्रीन हाउसिंग का मॉडल, 10 करोड़ का डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मंजूर, ऐसे होगा विकास

