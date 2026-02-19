Holi Special Train: बिलासपुर मार्ग से गुजरेंगी 15 होली स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत, देखें डिटेल्स

इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेन (File Photo)
Holi Special Train: होली त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने इस वर्ष विशेष ट्रेनों का बड़ा प्लान तैयार किया है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 15 होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे के अनुसार, तिरुपति-रक्सौल रूट पर यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
तिरुपति से ट्रेन नंबर 07051 दिनांक 21 और 28 फरवरी तथा 7 मार्च 2026 को चलेगी, जबकि रक्सौल से ट्रेन नंबर 07052 दिनांक 24 फरवरी, 3 मार्च और 10 मार्च 2026 को रवाना होगी। पटना और चर्लपल्ली के बीच भी होली के दौरान खास ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस रूट पर कुल 7 होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पटना से ट्रेन नंबर 03253, 9 से 30 मार्च 2026 तक हर सोमवार और बुधवार को चलेगी।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हर स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें एसी टू टियर, एसी थ्री टियर, स्लीपर, जनरल और एसएलआर कोच शामिल रहेंगे, ताकि हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके। रेल प्रशासन का कहना है कि होली के समय ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ रहती है और प्रतीक्षा सूची लंबी हो जाती है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी और वे बिना परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग