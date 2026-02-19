Holi Special Train: बिलासपुर मार्ग से गुजरेंगी 15 होली स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत, देखें डिटेल्स

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हर स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें एसी टू टियर, एसी थ्री टियर, स्लीपर, जनरल और एसएलआर कोच शामिल रहेंगे, ताकि हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके। रेल प्रशासन का कहना है कि होली के समय ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ रहती है और प्रतीक्षा सूची लंबी हो जाती है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी और वे बिना परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।