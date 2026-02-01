Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, गोंदिया व पटना के बीच चलेगी 15 होली स्पेशल ट्रेन

वहीं, अब तक 5 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान हो चुका है। वर्तमान में गोंदिया-दरभंगा मार्ग की गाड़ियों में होने वाली भीड़ को देखते हुए गोंदिया और पटना के बीच एक फेरे के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जो कि गाड़ी 08861 नंबर के साथ 2 मार्च को गोंदिया से और गाड़ी 08862 नंबर के साथ 3 मार्च से पटना से चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर, 4 सामान्य, 8 स्लीपर, 3 एसी थ्री, 1 एसी टू सहित कुल 18 कोच रहेगी।