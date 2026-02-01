Ratlam का महादेव मंदिर, खीर प्रसाद से मिलता है संतान सुख

रतलाम. मान्यता ऐसी है कि आस्था-विश्वास के साथ रतलाम से 18 किमी दूर प्राचीन विरुपाक्ष महादेव मंदिर में हर साल होने वाले महारुद्र यज्ञ की ज्वाला में तप कर तैयार होने वाली खीर प्रसादी से संतान सुख प्राप्त होता हैं। इस साल 2 लाख भक्तों ने महादेव के दर्शन किए, 35 हजार महिलाओं ने खीर प्रसादी ग्रहण की। खीर प्रसादी से प्रार्थना पूरी होने पर 8 हजार से अधिक बच्चों का परिजनों ने पहुंचकर मंदिर में तुलादान किया। इनमें 1200 जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं।





खीर प्रसादी ग्रहण करने के लिए महाशिवरात्रि के दूसरे दिन अमावस्या पर हजारों की संख्या में महिलाएं मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों से मंदिर पहुंचती हैं। महिलाओं को पंडाल में बैठाया, जहां सुबह 11.30 बजे समिति के सदस्यों ने खीर की प्रसाद बांटी। आस्था और विश्वास के साथ गुरुवार को संतान प्राप्ति के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं बिलपांक के विरुपाक्ष महादेव मंदिर पहुंची।

