महंगी होगी शिक्षा! 10वीं-12वीं से लेकर डीएलएड तक फीस में भारी बढ़ोतरी, ये होंगे नए शुल्क

MP News: नए सत्र से शिक्षा व्यवस्था महंगी होने जा रही है। डीएलएड परीक्षा शुल्क, स्कूल संबद्धता और नवीनीकरण फीस में बड़ा इजाफा किया गया है। संस्थानों और विद्यार्थियों दोनों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिससे शिक्षा क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की परीक्षा फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार नियमित विद्यार्थियों को अब 1500 रुपए और स्वाध्यायी विद्यार्थियों को 1600 रुपए परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इसके साथ ही नामांकन शुल्क भी बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। यह नई दरें अगले सत्र से प्रभावी होंगी।