Ratlam में इन सड़कों पर एक माह तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध

आरटीओ जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक में यातायात रतलाम ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसलिए लोकहित, लोक सुरक्षा तथा यातायात के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकार डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत शहर अंतर्गत उपरोक्त वर्णित मार्गों पर प्रात: 9 से रात्रि 9 बजे तक सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों का संचालन पूर्णत प्रतिबंधित रखा जाएगा।