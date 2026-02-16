16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

Breaking: रतलाम के डैम में डूबे तीन स्कूली छात्र, दो लापता; एक तैरकर वापस आया

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम के डैम में तीन छात्र डूब गए। जिसमें एक तैरकर वापस आ गया। वहीं, दो की तलाश जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Himanshu Singh

Feb 16, 2026

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम से बड़ी घटना सामने आई है। जहां जामड़ पाटली से दो किलोमीटर दूर डैम में दो बच्चे डूब गए। जिसमें से एक तैरकर वापस आ गया। गोताखोरों की टीम लापता छात्रों की तलाश कर रही है।

दरअसल, शहर के टाटा नगर क्षेत्र में रहने वाले तीन स्कूली छात्र घर वालों को बताए बिना पार्टी करने के लिए जामड़ पाटली क्षेत्र में गए थे। दोपहर करीब दो बजे श्रीराम डैम में नहाने गए तीनों स्कूली छात्र डूब गए। इनमें से एक तैरकर जब बाहर आया तो उसने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के तीन घंटे बाद मदद के लिए दल पहुंचा, क्योंकि पहले से जावरा के करीब एक युवक की तलाश में दल लगा हुआ है। डूबे हुए दोनों छात्र की तलाश जारी है।

खबर अपडेट की जा रही है....

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 06:08 pm

Published on:

16 Feb 2026 06:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Breaking: रतलाम के डैम में डूबे तीन स्कूली छात्र, दो लापता; एक तैरकर वापस आया

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में महंगी होगी शिक्षा! 10वीं-12वीं से लेकर डीएलएड तक फीस में भारी बढ़ोतरी, ये होंगे नए शुल्क

Education will become more expensive fees from Class 10th to DElEd increasing MP News
रतलाम

एमपी बोर्ड की बैठक में शुल्क बढ़ाने का निर्णय

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा (Patrika)
रतलाम

अद्भूत शिव मंदिर: साल में एक दिन खुलती राज परिवार की आलमारी

Amazing Shiva Temple
रतलाम

चित्तौडग़ढ़ निवासी राजशेखर पिता घनश्याम ने थाना दीनदयाल नगर थाने पर दर्ज कराई थी रिपोर्ट

चित्तौडग़ढ़ निवासी राजशेखर पिता घनश्याम ने थाना दीनदयाल नगर थाने पर दर्ज कराई थी रिपोर्ट
क्राइम

#Valentine,s day 2026: महाराष्ट्र के फूलों सेे होगा रतलाम में प्यार का इजहार

Valentine's Day 2026 Youth Special
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.