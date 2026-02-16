Breaking: रतलाम के डैम में डूबे तीन स्कूली छात्र, दो लापता; एक तैरकर वापस आया

दरअसल, शहर के टाटा नगर क्षेत्र में रहने वाले तीन स्कूली छात्र घर वालों को बताए बिना पार्टी करने के लिए जामड़ पाटली क्षेत्र में गए थे। दोपहर करीब दो बजे श्रीराम डैम में नहाने गए तीनों स्कूली छात्र डूब गए। इनमें से एक तैरकर जब बाहर आया तो उसने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के तीन घंटे बाद मदद के लिए दल पहुंचा, क्योंकि पहले से जावरा के करीब एक युवक की तलाश में दल लगा हुआ है। डूबे हुए दोनों छात्र की तलाश जारी है।