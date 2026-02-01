CG Accident:अस्पताल जा रहे पिता-पुत्र को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत

CG Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को पीछे से रौंद दिया। इस हादसे में पिता और उसके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। यह मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है।जानकारी के अनुसार, पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के पठान कॉलोनी निवासी मोहम्मद असरफ कुरैशी (32 वर्ष) मंगलवार सुबह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से रायगढ़ जिला अस्पताल जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे जब उनकी बाइक तराईमाल बंजारी मंदिर के पास स्थित फिरोज टायर दुकान के सामने पहुंची, तभी पीछे की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक CG 04 MS 9377 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।