CG Accident:अस्पताल जा रहे पिता-पुत्र को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत

Road accident demo pic
CG Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को पीछे से रौंद दिया। इस हादसे में पिता और उसके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। यह मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है।जानकारी के अनुसार, पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के पठान कॉलोनी निवासी मोहम्मद असरफ कुरैशी (32 वर्ष) मंगलवार सुबह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से रायगढ़ जिला अस्पताल जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे जब उनकी बाइक तराईमाल बंजारी मंदिर के पास स्थित फिरोज टायर दुकान के सामने पहुंची, तभी पीछे की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक CG 04 MS 9377 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोहम्मद असरफ कुरैशी और उनके 7 वर्षीय बेटे मोहम्मद अलताफ कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ धारा 281, 125(ए), 106(1) बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दुर्घटनाकारी वाहन को कब्जे में ले लिया है। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है।
बड़ी खबरेंView All
newsupdate
ट्रेंडिंग