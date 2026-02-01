Paper Leak Case: RI भर्ती परीक्षा से पहले लीक हुआ पेपर, EOW ने 3000 पन्नों का चालान कोर्ट में किया पेश

जांच में यह भी सामने आया कि अलग-अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों को समूह में ठहराया गया था। वहां उन्हें प्रश्न पढ़कर लिखवाए गए और बाद में लिखी सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिए गए ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें। इस पूरी प्रक्रिया में आरोपियों के कुछ रिश्तेदारों की भी भूमिका सामने आई है। परीक्षा परिणामों के विश्लेषण में साथ ठहरे अभ्यर्थियों के अंकों और उत्तरों के पैटर्न में उल्लेखनीय समानता पाई गई, जिससे एक जैसी तैयारी और साझा प्रश्नपत्र के उपयोग के संकेत मिले।