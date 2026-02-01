11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू, रजिस्ट्री और मूल्यांकन प्रक्रिया में सीधा लाभ मिलेगा

रायपुर। अचल संपत्तियों के मूल्यांकन को पारदर्शी और वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप बनाने के लिए 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई है। ये नई दरें 18 फरवरी से प्रभावी होंगी, जिससे आम नागरिकों को रजिस्ट्री और मूल्यांकन प्रक्रिया में सीधा लाभ मिलेगा। इन जिलों में राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोंडागांव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी व मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शामिल हैं।